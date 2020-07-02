Россия на пороге распада, скоро Кубань вернется в состав Украины: Турчинов

Экс-секретарь СНБО Украины, Александр Турчинов выразил уверенность в том, что в скором будущем Российскую Федерацию постигнет участь СССР, а после ее развала Кубань и другие территории войдут в состав Украины.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на obozrevatel.com.

По словам Турчинова, и официальная версия государственного гимна Украины изменится и станет более полной.

«Придет время – и второй куплет нашего гимна мы будем петь. «От Сяна до Дона», — уточнил экс-секретарь СНБО.

Турчинов назвал себя начинающим футуристом, но выразил убеждение, что исходя из исторического опыта, можно с уверенностью сказать: «Россия – это колосс на глиняных ногах».

В распад СССР в свое время никто не верил, то же повторяется сегодня, о уже с Россией.

«И когда этот процесс распада начнется, а политика этой военной клики приведет к этому… И людям, в конце концов, надоест бояться. Они перейдут к нам», — сказал Турчинов.

И те территории, которые захотят жить в большой, красивой, демократичной, независимой и мощной стране, вернутся в состав Украины.

Ранее сообщалось о том, что Украина усилила боевую мощь армии на крымском направлении.