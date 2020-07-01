Украина усилила боевую мощь армии на крымском направлении: Наев

Украина не имеет данных о готовящейся атаке российской армии на юге страны, однако приняты меры по усилению всех видов разведки, которые ежедневно информируют о ситуации в регионе.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на rbc.ua.

Кроме того, боевая служба также проходит в условиях усиленного режима.

Такое заявление сделал командующий ООС Сергей Наев.

«Мы четко понимаем все сценарии развития ситуации на этом направлении и адекватно оцениваем возможности Вооруженных сил РФ касательно наращивания военной силы за короткое время», — сказал командующий.

Как подчеркнул Наев, были выполнены необходимые работы для повышения боеспособности украинских войск на этом направлении и отработаны меры по совместным действиям с правоохранителями, которые также работают в усиленном режиме.

Стоит отметить, что ранее бывшим командующим силами США в Европе, генералом Беном Ходжесом выражалась обеспокоенность по поводу возможной атаки России на Херсонскую область, с целью захвата дамбы, которая перекрыла подачу воды в Крым.

Ранее сообщалось о том, что угроза прямого военного вторжения РФ в Херсонскую область — миф.