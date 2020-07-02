Сегодня в Раде может пройти внеочередное заседание: будут рассматривать законопроекты по вопросам коронавируса

Народные избранники начали собирать подписи, чтобы провести сегодня, 2 июля, ещё одно, внеочередное заседание парламента. Будут рассматривать законопроекты, которые касаются борьбы с коронавирусом.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Depo«.

О намерении провести ещё одно заседание заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия:

«Сегодня нам весь день приходят намеки от оппозиции, что надо рассматривать законопроекты по COVID-19. Поэтому, приношу к сведению всех депутатов — сегодня собираем подписи для проведения внеочередного заседания. Господин спикер, прошу обратить на это внимание, чтобы ми рассмотрели эти важные документы».

В ответ на это спикер Разумков ответил, что не против ещё одного заседания, если будет достаточно голосов.

Напомним, ранее мы писали о ситуации с коронавирусом в Украине.