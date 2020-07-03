Россия готова напасть на Украину: на границе сосредоточены 3 группировки войск противника

Российская Федерация сосредоточила три группировки войск на границе с Украиной и в любой момент могут внезапно напасть.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на dialog.ua.

Такую тревожную информацию сообщил начальник Главного управления международного сотрудничества и верификации вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Леонид Голопатюк.

«По состоянию на сегодняшний день у границы с Украиной уже созданы три межвидовых группировки, которые способны без объявления мобилизации и при минимальных подготовительных мероприятиях проводить внезапные наступательные действия на территории Украины», — заявил генерал.

По его словам, вблизи границы Украины расположены до 87 тысяч человек личного состава вооруженных сил России, а также 1100 танков, 2600 бронированных машин, 1100 артсистем, до 360 единиц реактивных артиллерийских установок и 18 оперативно-тактических ракетных комплексов.

Это все вместе составляет три войсковые группировки, способные в любой начать наступление против Украины.

Ранее сообщалось о том, что Украина усилила боевую мощь армии на Крымском направлении.