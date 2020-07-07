Вы сошли с ума — Шарий начал угрожать Зеленскому и пообещал выдать «кое-что» на ОП

Блогер и политический деятель Анатолий Шарий пригрозил Зеленскому изучением его биоматериала, который в туалете собрал человек, что следил за президентом в одном из ресторанов Одессы. Более того, глава партии Шария пообещал, что он выдаст «кое-что» на Офис Президента.

Об этой информации сообщил Шарий в своем «Телеграме», передает «НБН».

Отмечается, что блогер намерен провести анализ биоматериала президента Украины. Он сообщил, что эти данные вполне могут быть опубликованы временем позже, учитывая риторику Шария.

Вероятно, такая реакция у блогера появилась на то, что Владимир Зеленский или его окружение дали наводку о дискредитации главы партии Шария. Блогер не один раз говорил о том, что ОП публикует материалы о причастности Шария к наркомании и педофилии.

«И это…Неужели кто-то сомневается в том, что в конце недели я выдам кое-что интересное на про Офис Президента», — написал он временем позже.

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