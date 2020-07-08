Дела против Порошенко: следователь ГБР заявил о давлении генпрокурора Венедиктовой

Руководитель следственной группы ГБР Олег Корецкий признался, что на него совершали давление, чтобы он открывал дела против пятого президента Украины.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на Facebook адвоката Ильи Новикова.

Последний обнародовал у себя видео, на котором Корецкий рассказывает все детали.

«Я встретился с Олегом Корецким, который сообщил мне, что в отношении Порошенко закрыли ещё одно дело по «Ленинской кузне». Работник Госбюро также заявил, что на следователей ведомства постоянно давили и в ближайшие дни он подробно расскажет об этом СМИ», — рассказал Новиков.

Корецкий, в свою очередь, поведал, как их буквально заставляли открывать уголовные производства в отношении Порошенко:

«Я готов всё рассказать. Когда ты приступаешь к расследованию дела, всё сперва идет по закону. А дальше проходят непонятные «харьковские» и дают противозаконные указания. Мы говорим: «Нет состава преступления, надо действовать по закону!» А они отвечают, что если нет ничего — уходи, для тебя больше нет места».

Уголовное дело из по "Ленинской кузне" (одно из 24 "дел Порошенко") сегодня закрыто, я получил постановление от… Gepostet von Илья Новиков am Mittwoch, 8. Juli 2020

Напомним, ранее мы писали, что сегодня суд избирает меру пресечения для Порошенко.