Дела против Порошенко: следователь ГБР заявил о давлении генпрокурора Венедиктовой

Политика
Христина Качоровська0
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Руководитель следственной группы ГБР Олег Корецкий признался, что на него совершали давление, чтобы он открывал дела против пятого президента Украины.

Порошенко и Венедиктова
Порошенко и Венедиктова. Фото — 24tv.ua

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на Facebook адвоката Ильи Новикова.

Последний обнародовал у себя видео, на котором Корецкий рассказывает все детали.

«Я встретился с Олегом Корецким, который сообщил мне, что в отношении Порошенко закрыли ещё одно дело по «Ленинской кузне». Работник Госбюро также заявил, что на следователей ведомства постоянно давили и в ближайшие дни он подробно расскажет об этом СМИ», — рассказал Новиков.

Корецкий, в свою очередь, поведал, как их буквально заставляли открывать уголовные производства в отношении Порошенко:

«Я готов всё рассказать. Когда ты приступаешь к расследованию дела, всё сперва идет по закону. А дальше проходят непонятные «харьковские» и дают противозаконные указания. Мы говорим: «Нет состава преступления, надо действовать по закону!» А они отвечают, что если нет ничего — уходи, для тебя больше нет места».

Уголовное дело из по "Ленинской кузне" (одно из 24 "дел Порошенко") сегодня закрыто, я получил постановление от…

Gepostet von Илья Новиков am Mittwoch, 8. Juli 2020

 

Напомним, ранее мы писали, что сегодня суд избирает меру пресечения для Порошенко.


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