Надеюсь, меня поддержит Зеленский: Виктор Ляшко прокомментировал свое возможное участие в выборах мэра Киева

Главный санитарный врач Украины пока отказывается отвечать, будет ли принимать участие в борьбе за кресло столичного мэра.

Об этом Ляшко поведал в интервью «ВВС Украина«, передает «НБН«.

«Я не могу сейчас сказать прямо о своем участии в выборах. Есть амбиции, а есть выполнения должностных обязанностей… На сегодняшний день я занимаюсь борьбой с коронавирусом».

Замминистра добавил, что не ведет никакой политической кампании на своем посту, а если и соберется на выборы — ему будет нужна поддержка какой-то партии:

«Я надеюсь, что в таким случае получу поддержку от президента. Если он меня поддержит, что это будет 100% успех».

Напомним, ранее мы писали, что Елена Кравец не будет баллотироваться на пост мэра Киева.