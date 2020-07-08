Шарий, мы к тебе едем! – Зверобой готовится приехать в гости к блогеру

В соцсетях появилось новое расследование журналистов, на которое отреагировала скандальная активистка Маруся Зверобой. Она сообщила о том, что приедет к блогеру и, очевидно, «поговорить» с ним.

Об этой информации сообщил «Диалог.UA», передает «НБН».

Отмечается, что расследование провели сравнительно недавно. По предварительной информации, Анатолий Шарий приобрел недвижимость в Испании. В его собственности оказалась вилла, площадь которой достигает 161 квадратного метра.

Неизвестно, где блогер и политик мог взять средства на покупку такого роскошного дома. К сожалению, эксперты ничего не смогли сказать о декларировании его доходов и имущества, поскольку он не публикует данную информацию.

Однако на информацию о вероятном местонахождении Шария отреагировала Зверобой. Она сообщила о том, что намерена приехать к нему в гости, взяв предварительно с собою патриотов Украины.

«Ух, какая наводочка поступила со стороны нашего подписчика. Толя, теперь я знаю, где ты живешь. Шарий, мы к тебе едим! Приезжали в гости к Свинарчуку, а теперь ради тебя намерены посетить Испанию. Жди!», — сообщила она.

Напомним, в Киеве задержали куратора «ДНР»: СБУ раскрыла, какие задачи он выполнял в Украине (видео).