Путин стал жалким, иногда смешным: российский политический эксперт о колоссальной ошибке главы Кремля

По мнению российского политика, правозащитника и журналиста Льва Шлосберга, президентом России Владимиром Путиным была совершена колоссальная ошибка с голосованием по Конституции.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на glavred.info.

По его словам, если бы Путин был сильным правителем, он не стал бы использовать «жульнические способы» для поддержания своего влияния на общество.

Как считает Шлосберг, общероссийский семидневный опрос стал насилием над государственностью, при этом легитимность президента России не усилилась, а наоборот – упала.

«Путин совершил колоссальную ошибку с этим общероссийским голосованием… В глазах общества Путин упал, потому что сильный правитель никогда не будет пользоваться такими жульническими способами поддержания своего авторитета и влияния на общество. Путин стал жалким, иногда смешным», – подчеркнул политический эксперт.

Шлосберг отметил, что глава Кремля за это время очень сильно ослабил свою власть и обезоружил себя, и это привело к сплочению его оппонентов.

Ранее сообщалось о том, что Путин не сможет насладиться вечным правлением.