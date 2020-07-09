В СНБО готовы к возможному вмешательству России в украинские выборы

Политика
Христина Качоровська0
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25 октября 2020 года в Украине должны пройти местные выборы. В Совете Нацбезопасности уверяют, что готовы к возможному вмешательству в них северного соседа.

Выборы в Украине
Выборы в Украине. Фото — strana.ua

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на заявление заместителя секретаря СНБО Сергея Демедюка:

«Мы ожидаем, что со стороны Российской Федерации будет происходить вмешательство в выборы благодаря киберпространству. Но мы готовы противостоять таким угрозам».

По словам Демедюка, Украина готовится не только к кибератакам, но и к попыткам манипулирования общественным мнением:

«Мы готовы к тому, что наши северные соседи будут распространять фейки, чтобы обострить общественно-политическую ситуацию в Украине и дискредитировать нашу страну в международном сообществе».

Напомним, ранее мы писали, что местные выборы в Украине могут перенести.


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