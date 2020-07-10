Это часть информационной войны Кремля: в СНБО ответили на появление «пленок Деркача»

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что Москва ведет мощную информационную войну против Украины. А, так называемые «пленки Деркача» — это часть этой войны.

Об этом Данилов рассказал в эфире телеканала «1+1», передает «НБН«.

«То, что мы наблюдаем сегодня — это часть информационной войны. Она очень мощная, но большинство людей не видят её. Но эти процессы есть, они активно идут внутри Украины. У нас здесь очень мощная информационная агрессия от России».

Бороться с этой информационной кампанией становится всё труднее, отмечает секретарь СНБО:

«Вся сложность в том, что Украина — это не тоталитарное государство. А в свободной стране есть много каналов информации, который физически невозможно закрыть».

Напомним, что 9 июля нардеп Деркач опубликовал запись телефонного разговора, который произошел якобы между Порошенко и Путиным в апреле 2015 года.