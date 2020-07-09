Жму руку. Большое спасибо: Деркач обнародовал запись разговора Порошенко с Путиным

Народный избранник Андрей Деркач снова собрал пресс-конференцию, где обнародовал запись телефонного разговора пятого президента Петра Порошенко. Правда, на этот раз не с Байденом, а с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «УНИАН«.

По словам Деркача, разговор состоялся в апреле 2015 года. На записи слышно, как двое людей, голоса которых схожи на голоса Порошенко и Путина, обсуждают различные вопросы. Разговор вполне спокойный и местами даже проскакивали шутки.

В ходе разговора Порошенко, пригласил в Киев представителя РФ, дабы подготовить темы для переговоров в ТКГ. Также были обсуждены возможность введения миротворцев на Донбасс и экономические проблемы ОРДЛО:

«Мы же люди трудящиеся, может и компромисс отыщем», — говорит Порошенко с небольшим смехом.

Далее начался разговора по поводу праздника 1 мая. Путин отметил, что в честь праздника будет вручать медали «Герой Труда». Порошенко, в свою очередь, говорит о награждении ветеранов в честь 70-летия Победы.

В конце разговора президенты довольно тепло попрощались друг с другом:

«Хорошо, Владимир Владимирович. Жму руку. Большое спасибо», — говорит Порошенко.

Путин в ответ сказал:

«Обнимаю. До свидания».

Напомним, ранее мы писали, что ГБР ждет Порошенко на допросе по поводу так называемых «пленок Деркача».