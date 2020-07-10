Забудьте об Украине! – Жириновский назвал 3 города, над которыми будут реять флаги России

Лидер «ЛДПР» Владимир Жириновский сделал достаточно резкие заявления в сторону Украины. Он сообщил, что над Житомиром, Николаевом и Харьковом будут висеть флаги Российской Федерации. Более того, он заявил о том, что в Украине якобы 90% людей поддерживают РФ и ждут, когда Владимир Путин будет управлять этими землями.

Об этой информации сообщил лично Жириновский, передает «НБН» со ссылкой на «КП».

«Уверен, что 90% украинцев ждут, когда Российская Федерация придет! Они вывесят флаги РФ на домах и балконах. Если бы убрали жесткие репрессии, из-за которых люди боятся вывешивать наши флаги, это увидели бы многие. Но даже за георгиевскую ленточку придется отвечать в Украине», — сообщил он в самом начале.

После этого российский политик выразил уверенность, что РФ прорвется в Украину благодаря якобы мощной армии. Затем он обратился к украинскому журналисту Дмитрию Гордону с призывом бежать из страны.

«Я могу уверить вас в том, что над Харьковом, Николаевом, а также Житомиром будут виться флаги России. Вас не будет уже, Дмитрий Ильич. Вы хоть понимаете, в каком мире мы все живем? США конец, как и Европе. Бегите из Киева! Забудьте об Украине», — сообщил он в конце.

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