Козак раскрыл, будет ли Путин присоединять Донбасс к России: официальное заявление

Заместитель главы администрации российского президента Дмитрий Козак, что курирует направление по Украине, рассказал о том, что планирует Владимир Путин. По его словам, вопрос касательно вхождения «Л/ДНР» в состав Российской Федерации даже не поднимался.

Об этой информации сообщили «Новости Донбасса», передает «НБН».

«Касательно разного рода заявлений со стороны политиков, а также общественных организаций по поводу перспектив вхождения Донбасса в состав Российской Федерации…Такие мнения принадлежат только авторам их, и более никому. На государственном уровне России такие вопросы не поднимались даже в первом приближении. Об этом даже не говорили», — сообщил Козак в начале.

После этого замглавы отметил, что Россия заинтересована только в мирном политическом решении по урегулированию конфликта на восточных территориях Украины.

«Хочу сказать, что Россия не заинтересована даже в замороженном конфликте на своих юго-западных границах. Владимир Путин не нуждается в этом», — подытожил он.

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