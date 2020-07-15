Они догоняют Зеленского: соцопрос показал фаворитов украинцев на президентских выборах

Фонд «Демократические инициативы» и Центр Разумкова провели новый социологический опрос среди украинцев с целью выяснить, кого бы поддержали граждане Украины на президентских выборах. Как выяснилось, фаворитом среди тех, кто принял участие в соцопросе, является нынешний глава государства Владимир Зеленский. А вот Юрий Бойко и Петр Порошенко, согласно опросу, наступают на пятки нынешнему руководителю страны.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на данные опроса.

Появились результаты нового социального опроса фонда «Демократические инициативы» и Центра Разумкова. Респондентам задали вопрос: «За кого вы проголосовали бы на выборах президента?».

Мнения респондентов разделились. Согласно результатам, 36,8% среди тех, кто приняли участие в соцопросе, поддерживают нынешнего главу государства Владимира Зеленского. А вот второе место принадлежит Юрию Бойко – его поддерживает 17,2% опрошенных. Топ-3 фаворитов украинцев на президентских выборах закрывает экс-глава государства Петр Порошенко с результатом 15,3%.

Также 7,8% поддержали бы на выборах президента Украины лидера фракции «Батькивщына» Юлию Тимошенко.

Стоить отметить, что соцопрос проводился с 3 по 9 июля. В данном соцопросе приняло участие 2022 человека.

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