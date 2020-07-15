Боевики испугались – Казанский объяснил, почему «ДНР» закрыла «границу»

В ОРДЛО проживает много людей, которые хотят вырваться на подконтрольную Украине территорию. Среди тех, кто хочет покинуть так называемые «Л/ДНР» очень много молодых людей. Но оккупационные «администрации» всячески препятствуют выезду людей из ОРДЛО. По словам журналиста и блогера Дениса Казанского, оккупанты пытаются удержать людей, особенно молодежь.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Facebook-аккаунт Дениса Казанского.

В ОРДЛО проживает много людей, которые хотели бы попасть на подконтрольную Украине территорию. Как сообщает журналист Денис Казанский, много молодых людей из оккупированных территорий Донбасса хотели бы учиться в украинских ВУЗах. По словам журналиста, в последнее время он часто получает сообщения в соцсетях от молодых людей из оккупированных территорий, которые рассказывают ему о том, как сложно выехать из ОРДЛО.

По словам Казанского, после того, как Верховная Рада отменила ВНО для абитуриентов из оккупированных территорий, оккупанты испугались, что молодые люди уедут на подконтрольную Украине территорию. Именно поэтому «Л/ДНР» и не открывают со своей стороны КПВВ.

«Боевики испугались, что потеряют молодежь, и закрыли людям выезд. Абитуриентов специально держат в неволе, чтобы они упустили время и не смогли учиться в украинских ВУЗах», — заявил Казанский.

Также журналист опубликовал скриншот сообщения от юноши из ОРДЛО, который рассказал журналисту о том, что он и его знакомые не могут выехать из оккупированной территории.

Вот такие сообщения получаю сейчас от молодых людей из ОРДЛО, которые хотят выехать для учебы или подачи документов в… Gepostet von Денис Казанский am Dienstag, 14. Juli 2020

Напомним, что подконтрольный НВФ КПВВ «Еленовка» работает только тогда, когда решит так называемый «межведомственный штаб». В социальных сетях жители ОРДЛО неоднократно сообщали об огромных очередях на КПВВ. Бывали случаи, когда люди ночевали возле пункта пропуска боевиков.

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