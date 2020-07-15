Усиление «госбезопасности ДНР»: Пушилин заявил о историческом событии

Самопровозглашенный глава «ДНР» Денис Пушилин лично принял участие в «историческом событии для республики» и выступил с речью о будущем усилении «госбезопасности ДНР». В «ДНР» состоялся первый выпуск офицеров-юристов для «органов госбезопасности».

Об этом сообщил ряд сепаратистских СМИ, передает «НБН».

Пушилин поздравил выпускников и выступил с настоящей гневной речью против законных властей Украины.

«Наши враги идут на самые изощренные методы, чтобы посеять в республике хаос и дестабилизировать обстановку. Теперь вы должны адекватно и взвешенно оценивать ситуацию для достойного ответа на угрозу из вне. Не дадим врагу воплотить его планы. Именно вы стали теми, чьим долгом является борьба с особо опасными преступлениями, диверсиями и терроризмом», — заявил главарь «ДНР».

Примечательно, что Пушилин поблагодарил выпускников за высокий уровень патриотизма. Он подчеркнул, что новые образованные кадры помогут усилить «госбезопасность ДНР».

Напомним, как сообщалось ранее, перестановка «власти» в «ДНР»: Пушилин принял важное решение о будущем «республики».