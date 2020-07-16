Путин не получит желаемого, у Украины есть все шансы победить агрессора: военный эксперт

Главное Политика
Ник Петров0
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У Украины есть все шансы победить агрессора. Для этого необходимо лишь приложить усилия, в том числе и в отношении реформ.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на dialog.ua.

Атташе посольства США Томас Воффорд.
По мнению военного эксперта, у Украины есть все шансы победить агрессора. Фото: dialog.ua.

По мнению военного атташе посольства США Томаса Воффорда, необходимо добиться того, чтобы в украинском государстве произошли качественные изменения во всех сферах жизни.

Он считает, что Россия, как агрессор, не сможет добиться желаемого от Украины и обязательно проиграет войну.

«Бои происходят не только на Востоке. Не менее важная битва происходит в сфере политики, дипломатии, медиа и дезинформации», – отметил военный эксперт.

По словам Воффорда, это именно те сферы, где Украина должна оставаться сильной и не прекращать работу в этих направлениях.

«Путин не получит от Украины того, чего он хочет. Украинцы не сдадутся и не повернут назад. Украина победит в этой войне, победит вместе с международными партнерами», – резюмировал Воффорд.

Ранее сообщалось о том, что наступает поворотный момент в ситуации на Донбассе.


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