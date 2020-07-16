Путин не получит желаемого, у Украины есть все шансы победить агрессора: военный эксперт
У Украины есть все шансы победить агрессора. Для этого необходимо лишь приложить усилия, в том числе и в отношении реформ.
Об этом сообщает НБН со ссылкой на dialog.ua.
По мнению военного атташе посольства США Томаса Воффорда, необходимо добиться того, чтобы в украинском государстве произошли качественные изменения во всех сферах жизни.
Он считает, что Россия, как агрессор, не сможет добиться желаемого от Украины и обязательно проиграет войну.
«Бои происходят не только на Востоке. Не менее важная битва происходит в сфере политики, дипломатии, медиа и дезинформации», – отметил военный эксперт.
По словам Воффорда, это именно те сферы, где Украина должна оставаться сильной и не прекращать работу в этих направлениях.
«Путин не получит от Украины того, чего он хочет. Украинцы не сдадутся и не повернут назад. Украина победит в этой войне, победит вместе с международными партнерами», – резюмировал Воффорд.
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