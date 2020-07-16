Наступает поворотный момент: стало известно, что Путин готовит для Донбасса

Как известно власти Кремля продолжают массово раздавать паспорта РФ жителям оккупированных территорий Донбасса.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на news.online.ua.

Целью оккупантов является интеграция ОРДЛО в состав Российской Федерации. При этом в Кремле уверяют, что «Л/ДНР» не нужны России как своя территория.

Путин готовит два сценария на оккупированных территориях, потому как наступает поворотный момент и скоро придется определяться с судьбой этих территорий.

По словам директора Национального института стратегических исследований (НИСИ) Александра Литвиненко, в Кремле могут выбрать один из двух сценариев. Первый сценарий – «абхазский», при котором эти незаконные формирования будут официально признаны Россией, либо события будут продолжаться по сценарию Нагорного Карабаха, где боевые действия разной интенсивности продолжаются уже более 30 лет.

В любом случае в Кремле в условиях оккупации Донбасса преследуют две цели. С одной стороны, Путин будет стараться поддерживать очаг напряженности в регионе, чтобы удержать нашу страну в буферной зоне между Западом и РФ и не допустить вступление Украины в НАТО, а с другой стороны – добиться восстановления и усиления российского влияния в Украине.

Ранее сообщалось о риске нового военного вторжения РФ в Украину