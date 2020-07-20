Лукашенко предостерег Путина из-за возможной военной агрессии: жизнь его будет недолговечна

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с премьер -министром России Михаилом Мишустиным выразил предостережение о поводу возможной военной агрессии РФ.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на glavred.info.

При этом, глава Беларуси высказывался довольно категорично. Он обратился к Кремлю с призывом решать вопрос о создании «Союзного государства» решать на равноправной основе.

«Союзы, построенные не на равноправной основе, не существуют долго. Ну и потом, времена изменились. Сегодня ж невозможно захватить, как в Средние века, какую-то страну и подчинить на 100 — 150 лет», — заявил Лукашенко.

Белорусский лидер указал Кремлю, что России хватает и своих земель и предостерег Москву от возможных попыток военным путем присоединить Беларусь.

«Но если кто-то мыслит за пределами нашей страны такими… Понятиями, я думаю, жизнь его (будет) недолговечна», — подчеркнул Лукашенко.

Ранее сообщалось о том, что Путин готовит себе преемника.