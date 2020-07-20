Зеленский стал для Кремля «бывшим президентом Украины» — Портников рассказал, что задумал Путин после встречи советников в Берлине

Политика
Ольга Гергелюк0
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Владимир Зеленский стал для руководителя Кремля Владимира Путина «бывшим президентом Украины». Так считает известный украинский журналист, политолог Виталий Портников. По словам журналиста, Путин перестал верить в возможность навязать Зеленскому мир на своих условиях и теперь переходит к стратегии дискредитации Зеленского.

Владимир Зеленский и Владимир Путин
Владимир Зеленский и Владимир Путин. Фото — russian.rt.com

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Диалог.UA». 

Журналист, политолог Виталий Портников считает, что президент РФ Владимир Путин окончательно перестал верить в возможность склонить Владимира Зеленского к миру на условиях РФ. По словам Портникова, последней каплей стала встреча политических советников лидеров стран «нормандской четверки» в Берлине, где Россия не смогла навязать свои условия урегулирования конфликта на Донбассе.

«После встречи советников в Берлине можно констатировать, что для Кремля президент Зеленский стал бывшим президентом Украины», — пишет Портников.

По словам журналиста, отныне руководитель РФ будет работать не над договоренностями с Зеленским, а над тем, чтобы дискредитировать Зеленского. И тем самым сделать все, чтобы к власти в Украине пришли пророссийские силы.

По словам Портникова, аналогичная ситуация произошла и с бывшим руководителем Украины Петром Порошенко. После того, как Путину не удалось склонить Порошенко на решение конфликта на Донбассе на условиях РФ, он начал реализовывать план по свержению экс-президента Украины.

«Примерно, также для Путина  бывшим президентом Украины стал  Порошенко после берлинского саммита нормандской четверки в октябре 2016 года», — пишет Портников.

По его словам, после этого руководитель Кремля начал работать над заменой Порошенко. Портников считает, что то же самое ждет теперь и Зеленского. По его словам, Путину необходимо, чтобы к власти в Украине пришли пророссийские политики.

«В Кремле решили ставить на скорый приход уже «настоящих» пророссийских сил – того же Медведчука и его соратников», — считает политолог.

Напоследок Портников добавил, что скоро начнется кампания по дискредитации Зеленского.

«Его будут всячески дискредитировать, унижать, компрометировать, словом – «валить»», — добавил Портников.

Ранее мы сообщали, что депутат Гончаренко предположил, зачем Зеленский мог уехать отдыхать на «дачу Хрущева». 

 

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
загрузка...

Похожие материалы

Украинские пленные с ОРДЛО прибыли в Киев

Дмитрий Климов

Я думал, что контрабандистов отпустят — Бутусов

Юлия Нагорная

«Все плохо»: Путин признался в серьезной проблеме в Крыму – о чем умалчивают власти Кремля

Ольга Гергелюк

Добавить комментарий