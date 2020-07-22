Я поступил бы так же – Кравчук о реакции Зеленского на требования луцкого террориста

Как известно, террорист «Максим Плохой», который вчера, 21 июля захватил в Луцке автобус с людьми, выдвинул главе государства ультиматум. Владимир Зеленский должен был записать видео со словами, которые озвучил террорист. Глава государства выполнил требование захватчика. Первый президент Украины Леонид Кравчук поддержал Владимира Зеленского, и заявил, что сделал бы точно так же.

Об этом Кравчук рассказал в эфире «24 канала», сообщает НБН.

Первый президент Украины Леонид Кравчук не осуждает то, что нынешний глава государства Владимир Зеленский, выполнил требование луцкого террориста, ради спасения людей. Он считает, что Зеленский сделал правильно.

«Если бы я оказался бы в такой ситуации, я бы не раздумывал и поступил бы так же», — заявил Кравчук.

Бывший руководитель страны считает, что мысль о том, что глава государства никогда не должен вести переговоры с террористом – не всегда работает. По мнению бывшего лидера Украины, террорист преследовал цель обратить на себя внимание.

Кравчук также подчеркнул, что никто не мог дать гарантий, то обойдется без жертв.

«Президент поступил, как человек. Он поступил гуманно. Он поступил, руководствуясь принципом – жизнь человека дороже», — заявил первый президент независимой Украины.

Журналисты в свою очередь отметили, что далеко не все украинцы оценили поступок главы государства. Ведь, многие осуждают то, что Зеленский выполнил требование луцкого террориста. По этому поводу журналисты спросили у Кравчука, как данный поступок Зеленского отобразится на его репутации.

На что, первый глава государства ответил, что, конечно же, есть люди, которые будут осуждать действия главы государства. Но, есть и те, кто уверены в правильности его поступка. По его словам, «умный человек посмотрит на эту ситуацию сквозь призму ценности человеческой жизни».

Ранее мы сообщали, что Кравчук обратился к Зеленскому с важным призывом.