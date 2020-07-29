Перемирие на Донбассе: Хомчак доложил о ситуации в зоне боевых действий

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что ситуация в зоне боевых действий на Донбассе – контролируемая.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на пресс-службу Офиса президента.

Сегодня, 29 июля, во время селекторного совещания, на котором присутствовал и глава государства Владимир Зеленский, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак доложил президенту о ситуации в зоне боевых действий на Донбассе. Хомчак утверждает, что сейчас ситуация в зоне боевых действий под контролем. Обстрелы со стороны боевиков, Хомчак назвал такими, что не имеют системного характера.

Командующий ВСУ заявил, что режим тишины соблюдается. Он отметил, что перемирия придерживаются обе стороны. Хомчак также акцентировал внимание на том, что с начала перемирия на Донбассе, среди ВСУ нет раненых и убитых.

Стоить отметить, что согласно, договоренностям в ТКГ, режим тишины на Донбассе начал действовать с 27 июля. Ранее в штабе ООС сообщали, что подконтрольные РФ НВФ открывали огонь по позициям ВСУ.

Ранее мы сообщали, что в «ЛНР» заговорили о присоединении «республики» к Ростовской области.