Кремль угрожает наводнить Донбасс оружием: обстановка накаляется

В Москве выступили с угрозой о поставках оружия на оккупированный Донбасс, в ответ на инициативу США об увеличении ежегодной помощи Украине для поддержания ее обороноспособности в борьбе с российской агрессией.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на dialog.ua.

31 июля группа сенаторов США, в рамках законодательной инициативы, внесла предложение об увеличении ежегодной военной помощи Украине до 300 млн долларов. Эти средства должны пойти на усиление ВСУ.

В Москве тут же выступили с резким заявлением на намерения Вашингтона, которое было озвучено председателем Комитета Госдумы России по делам СНГ Леонидом Калашниковым.

Как заявил российский политик, в ответ Россия начнет поставлять оружие так называемым «Л/ДНР».

«Выделение в США 300 млн долларов на военную помощь Украине, наоборот, нам открывает двери для того, чтобы помогать людям, по которым они хотят из этого оружия стрелять, — «ДНР» и «ЛНР», — сказал Калашников.

По его словам, США своим решением дадут право России поставлять оружие террористам Донбасса, по-видимому забыв о том, что наемники РФ и боевики на Востоке Украины с самого начала оккупации ведут военные действия, применяя именно российское боевое вооружение и бронетехнику, да еще и под непосредственным «кураторством» высокопоставленных российских чиновников.

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