Витольд Фокин согласился войти в состав украинской делегации в ТКГ

Первый премьер-министр Украины признался, что ему было трудно принять данное предложение, так как общественность его возможное вхождение в Минский процесс восприняла критически.

Об этом он рассказал изданию «Гордон«, пишет «НБН«.

Витольд Фокин будет принимать участие в Минском процессе в составе украинской делегации ТКГ:

«3 августа у меня встреча с Андреем Ермаком и там я сообщу ему, что принял его предложение и будут участником украинской делегации в ТКГ».

Он напомнил, что предложение от главы ОП поступило ему на прошлой неделе, но разу принять его он не мог:

«Я встретился с Кравчуком и всё обсудил. Наш разговор выдался продуктивным и я согласился. Леонид Макарович, как и я, убежден, что переговоры без компромисса — невозможны».

Напомним, ранее мы писали, что Кравчук предлагает пересмотреть Минские соглашения.