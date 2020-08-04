Аваков пытался взять на себя функции президента — Михаил Подоляк

Советник главы Офиса президента рассказал, как глава МВД хотел стать главным в стране. Но Владимир Зеленский вовремя ему объяснил, кто является президентом Украины.

Об этом Михаил Подоляк рассказал в интервью «Радио Свобода«, сообщает «НБН«.

«Иногда Аваков уж слишком открыто пытался взять на себя функции президента. Зачем? Не понимаю. Но сейчас, кажется, Владимир Зеленский очень деликатно, но в то же время четко, объяснил ему, кто президент в стране. А задача Арсена Борисовича — безопасность».

На вопрос журналиста, когда состоялся такой разговор между президентом и главой МВД, Подоляк отметил, что такие ситуации не решаются одним разговором:

«Это, скажем так, вопрос некого внутреннего поведения… Как говорят «кулуары». Вот в этих кулуарах люди начинаю себя вести не так. Такая диспозиция возникла после 3-4 месяцев президентства Владимира Александровича, когда стало ясно — он серьезный игрок и пришел на долгое время. И Аваков это хорошо понимал. Потому что нельзя хорошо работать, если кто-то думает, что может перетянуть на себя обязанности главы государства».

При этом, отметил Подоляк, он очень хорошо относится к Арсену Авакову и считает его молодцом:

«Быть министром внутренних дел 6 лет — это круто».

Напомним, ранее мы писали, что Денис Шмыгаль заступился за Авакова.