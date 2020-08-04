Ситуация такая, что ВСУ выйдут к границе РФ – в армии «Л/ДНР» положение достигло крайней точки

В так называемых «армиях Л/ДНР» наблюдаются серьезные проблемы, связанные с кадрами. Из-за этого оккупанты «ДНР» и «ЛНР» начали набирать в свои ряды жителей ОРДЛО призывного возраста без соответствующей подготовки.

Об этой информации сообщил «Диалог.UA», сославшийся на свои источники, передает «НБН».

Отмечается, что подразделения 1-го и 2-го «военных корпусов», которые входят в 8-ю армию ЮВО РФ наблюдается критичный некомплект из-за чрезвычайно низкого морального духа и военной дисциплины. Из-за этого, как сообщает источник, даже кураторы РФ порекомендовали полностью заменить все руководство на этих участок.

«В нескольких подразделениях, а особенно выделяются среди них наемничьи на территории Новоазовска было зафиксировано целых 400 случаев распития спиртных напитков. Дело доходило даже до применения наркотиков. Проверяющие Российской Федерации сообщили, что нужно заменить весь командный состав из офицеров. Но то же касается рядовых. Ситуация там такая, что ВСУ выйдут к границе РФ. Всего два полка хватит, чтобы через три часа оказаться прямо на границе», — подытожил источник.

Напомним, что ждет «Л/ДНР» в составе Украины: министр удивил смелым заявлением насчет будущего «республик».