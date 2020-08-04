Украина одержала судьбоносную победу на Донбассе: у Зеленского заявили о большом преимуществе ВСУ

Политика
Родион Власов0
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель сделала важное заявление об успехе начальной стадии перемирия на Донбассе. Она отметила важное преимущество ВСУ над НВФ.

Перемирие на Донбассе
Перемирие на Донбассе. фото — rbc.ua

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на официальный «Фейсбук» Мендель.

Подводя итоги первой недели нового перемирия представительница Зеленского отметила, что за всю неделю никто с украинской стороны не пострадал и не лишился жизни. Это четко дает понять, что перемирие всего за одну неделю помогло сохранить жизнь нескольким украинцам, а это является важным достижением для судьбы всей Украины.

Вместе с тем она подчеркнула, что НВФ продолжают устраивать провокации, но у ВСУ есть важное преимущество, а именно умение вести себя мудро.

«За это время были некоторые нарушения, взрывы мин, одиночные обстрелы и ряд провокаций. Но Украина справляется с этим. Для того, чтобы успокоить человеческие эмоции, нужно время. Наши воины гордо выдерживают провокации и не поддаются на них. Стойкость – это то, что отлично подчеркивает мудрость наших защитников», — отметила Мендель.

Напомним, как сообщалось ранее, такого никто не ожидал — очевидцы рассказали всю правду об обсервации в ОРДО.


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
загрузка...

Похожие материалы

Визит Хуга в оккупированный Луганск отменили

Дмитрий Климов

Генералы втайне от Мадуро ведут переговоры с оппозицией Венесуэлы — Болтон

Дмитрий Климов

Спасатели начали проверку избирательных участков

Дмитрий Климов

Добавить комментарий