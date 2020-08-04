Украина одержала судьбоносную победу на Донбассе: у Зеленского заявили о большом преимуществе ВСУ

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель сделала важное заявление об успехе начальной стадии перемирия на Донбассе. Она отметила важное преимущество ВСУ над НВФ.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на официальный «Фейсбук» Мендель.

Подводя итоги первой недели нового перемирия представительница Зеленского отметила, что за всю неделю никто с украинской стороны не пострадал и не лишился жизни. Это четко дает понять, что перемирие всего за одну неделю помогло сохранить жизнь нескольким украинцам, а это является важным достижением для судьбы всей Украины.

Вместе с тем она подчеркнула, что НВФ продолжают устраивать провокации, но у ВСУ есть важное преимущество, а именно умение вести себя мудро.

«За это время были некоторые нарушения, взрывы мин, одиночные обстрелы и ряд провокаций. Но Украина справляется с этим. Для того, чтобы успокоить человеческие эмоции, нужно время. Наши воины гордо выдерживают провокации и не поддаются на них. Стойкость – это то, что отлично подчеркивает мудрость наших защитников», — отметила Мендель.

Напомним, как сообщалось ранее, такого никто не ожидал — очевидцы рассказали всю правду об обсервации в ОРДО.