В аннексированный Крым, где отдыхает Медведчук, прилетел самолет из авиапарка Путина: о чем будут договариваться политики
Во вторник, 4 августа, на оккупированный полуостров прибыл самолет Владимира Путина. Примечательно, что несколько дней назад на отдых в Крым приехал кум Путина, украинский нардеп от «ОПЗЖ» Виктор Медведчук.
Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «Наші гроші«.
По данным СМИ, самолет ИЛ 96-300, бортовой номер которого RA-96012 вылетел сегодня из российской столицы и уже по полудню приземлился в Симферополе.
Российские СМИ сообщают, что данный самолет состоит в авиапарке российского президента. До 2003 ода он был основным самолетом хозяина Кремля, а сейчас он считается резервным.
При этом, в Кремле ничего не сообщают о возможном визите Путина в аннексированный Крым. На сайте Кремля лишь пишут, что 4 августа у Путина лишь встреча с губернатором Московской области. Официально, последний раз Путин был в Крыму 20 июля.
По данным источника Telegram-канала «Легитимный«, что в Крыму Медведчук и Путин будут обсуждать вопрос обмена пленными:
«Инсайдер сообщает, что глава «ОПЗЖ» также будет просить «убрать» Ермака с курирования Донбасского вопроса. Путин и Медведчук будут обсуждать «новую стратегию» по вопросу Украины».
Напомним, ранее мы писали, что Медведчук прибыл в оккупированный Крым.