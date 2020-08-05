Кравчук и Фокин скоро всё поймут — Сергей Гармаш рассказал о трудностях переговорного процесса в ТКГ

Журналист отметил, что договариваться с Россией — это как играть в одни ворота, а новоиспечённые члены делегации пока что этого не понимают.

Об этом Сергей Гармаш поведал в эфире телеканала «Украина 24», сообщает «НБН«.

Он рассказал, что Леониду Кравчуку и Витольду Фокину ещё предстоит узнать о том, с каким трудом проходят переговоры Трехсторонней контактной группы и что договориться о регулировке ситуации на Донбассе практически нереально:

«Фокин и Кравчук настроены на конструктивный диалог. Но уже скоро они не поймут, что не нужно пытать никаких иллюзий. Когда они увидят, что просто идет игра в одни ворота — то изменят свое отношения ко всей этой ситуации. Нужно дать им немного времени».

Он также отметил, что действительно важные решения принимают не на переговорах ТКГ, а на самом высоком государственном уровне, поэтому не нужно воспринимать все заявления как «зраду»»:

«Вот к примеру недавнее письмо Козака Ермаку. Уже на следующий день его опроверг Песков. А это значит, что в случае чего и Зеленский может опровергнуть некоторые заявления Кравчука. Проще говоря, пожара ещё нет, но его уже пытаются активно погасить».

Напомним, ранее мы писали, почему в состав ТКГ ввели Фокина и Кравчука.