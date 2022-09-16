Гармаш отметил, что в последнее время многих интересует вопрос, куда пропал «глава народной республики». По словам журналиста, Пушилину больше некуда бежать, кроме как в РФ, поэтому решать где быть, как жить или умереть будет не ставленник Кремля, который полностью зависит от Москвы, информирует «НБН» со ссылкой на «Фокус».

Как утверждает Гармаш, в ситуации «главы ДНР» есть три варианта развития событий после освобождения Донецкой области: Пушилина сделают козлом отпущения, и он сядет где-то в «Кресты», либо будет отравлен, как «глава ЛНР» Валерий Болотов, либо посмертно станет Героем РФ.

Журналист отметил, что в Москву сбежал «премьер-министр ДНР» Виталий Хоценко, где имитирует бурную деятельность на благо «республики». Однако его ситуация отличается от ситуации Пушилина, поскольку Хоценко – чиновник РФ, которого прислали на Донбасс, он свой для Москвы, в отличие от главаря донецких боевиков, который никто для Кремля.

Ранее Гармаш заявил, что в Москве не доверяют Пушилину, однако есть причина, по которой Кремль держит его на оккупированном Донбассе.