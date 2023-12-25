В КМИС напомнили, что на первых президентских выборах в Украине 32 года назад победил Леонид Кравчук, набрав почти 62% голосов среди шести кандидатов. За его оппонента Вячеслава Черновола тогда проголосовало 23% украинцев. Социологи выяснили, кого выбрали бы главой государства, если бы граждане вернулись в 1991 год, информирует «НБН».

Результаты опроса показали, что среди нынешних украинцев свои голоса отдали бы Кравчуку всего 13% респондентов, 74% участников опроса хотели бы видеть первым президентом Вячеслава Черновола. 4% граждан заявили, что не голосовали бы, а 1% испортил бы свой бюллетень.

В пересчете к тем, кто бы голосовал и определился с выбором, 86% украинцев выбрали бы Черновола, а 14% — Кравчука. Среди опрошенных, которые действительно в 1991 году имели право голоса, 10% респондентов отдали бы предпочтение первому президенту, а 81% — его оппоненту.

Ранее социологи КМИС рассказали, кому из девяти самых известных политиков Украины граждане доверяют больше всего.