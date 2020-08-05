Схема простая, это не совпадение: Голобуцкий о синхронном визите Медведчука и Путина в Крым

Синхронный визит Виктора Медведчука и Владимира Путина в аннексированный Крым – это не случайность.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на dialog.ua.

По мнению политтехнолога Алексея Голобуцкого, Медведчук и Путин должны встретиться, и он высказал предположение о теме встречи.

Как считает Голобуцкий, на встрече будет обсуждаться «простая схема» для поднятия рейтинга Медведчука перед местными выборами в Украине.

По словам политтехнолога, речь идет о возможном внедрении кума Путина в ТКГ, за что президенту Зеленскому будет предложен бонус в виде очередного обмена пленными.

«Медведчук по достигнутой сейчас в Крыму договоренности с Путиным таки устроит обмен… Только раскрутит это как собственное достижение, на которое не способен Зеленский», — предполагает Голобуцкий.

Это позволит Медведчуку поднять свой рейтинг и рейтинг «ОПЗЖ», параллельно снизив рейтинг «слуг народа» и даст возможность пророссийским силам обеспечить контроль над регионами Украины.

Ранее сообщалось о том, что Кремль попал в цугцванг из-за событий в Хабаровске.