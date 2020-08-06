Стало известно, как Европа хочет закончить войну на Донбассе: мнение западного эксперта

Соединенные Штаты и Европа имеют разные подходы к разрешению конфликта на территории Донбасса. Европа, как отмечает эксперт Международной кризисной группы Катарин Квидж, хочет, чтобы война была закончена с минимальными потерями для Украины.

Об этой информации сообщила мультимедийная платформа «Укринформ», передает «НБН».

«Европа очень хочет, чтобы все эти конфликты закончились с минимальным ущербом для Украины. Однако Запад не особо волнует, каким образом завершат эту войну. Просто хотят избавиться от этой проблемы. Что касается Америки – у них позиция похожа. Однако некоторые представители Госдепа усиливают свою позицию. Они еще хотят и усилить санкции против РФ с помощью Минска. Для Америки важно не только чтобы конфликт был завершен, но еще им нужно нанести непоправимый урон режиму Путина», — сообщила Квидж.

По этому поводу высказалась также международный журналист Кристина Зеленюк. Она подтвердила тот факт, что США и Европа преследуют разные цели на Донбассе.

«Конечно, существует разница подходов ЕС И США. Америка воспринимает эту проблему как внутриевропейскую. Поэтому Штаты рассматривают свои интересы, нацеливаясь на механизмы влияния Минска», — сообщила она.

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