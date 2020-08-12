Присоединение Крыма проблему не решило: Сатановский о стратегической ошибке России по отношению к Украине

России не следовало ограничиваться Крымом, нужно было «брать под контроль всю Украину».

Об этом сообщает НБН со ссылкой на rueconomics.ru.

Такое заявление прозвучало из уст российского политолога Евгения Сатановского, и это он назвал стратегической ошибкой, которую допустили власти Кремля в 2014 году.

Как считает политолог, присоединив Крым, Россия не решила проблем, возникших у Кремля после смены власти в Украине.

«Раньше я говорил, что начальству виднее, что так надо было. А сегодня я могу говорить, что это, наверное, была стратегическая ошибка», — отметил Сатановский.

Решив не оккупировать всю Украину, РФ в ее лице получила сильного врага на своей западной границе. Вооруженные силы соседней страны окрепли и заметно укрепились, и выросло первое поколение, готовое воевать с Россией и всем тем, что называют «русским миром».

Ранее сообщалось о том, что у Украины появилась реальная возможность вернуть Крым.