На Донбассе может начаться новая активная фаза войны: эксперт рассказал, чем она опасна

Украинские власти не исключают возобновления боевых действий и развития новой активной фазы войны на Донбассе.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на politeka.net.

Как стало известно, в настоящее время в «ДНР» активно продвигают информацию о том, что в бандформирования возвращаются так называемые «добровольцы», участвовавшие в первых волнах боевых действий.

По мнению военного эксперта, бывшего начальника штаба ДУК «Правый сектор» и УДА Валерия Воронова, позывной «Вольф», в случае возобновления активных боевых действий, на Донбасс могут вернуться те боевики, которые воевали против ВСУ с самого начала агрессии России против Украины.

По словам главаря батальона «Восток» Александра Ходаковского, он может поставить под ружье около восьми тысяч боевиков.

Однако, как отметил «Вольф», если речь идет о бывших боевиках «Востока», то цифра эта не реальная.

«Но из всех вообще – реальная. Если начнется активная фаза, там есть механизмы, которые позволят согнать их. Есть, конечно, часть идейных, которые вернутся сами», — отметил Воронов.

Вместе с тем, по его словам, для 90% боевиков, которые могут вернутся, определяющим фактором будет являться возможность – грабить, не боясь наказания, удовлетворяя свои комплексы неполноценности.

Ранее сообщалось о том, что события в Беларуси могут полностью изменить судьбу «Л/ДНР».