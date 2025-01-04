Как информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-профиль движения сопротивления «АТЕШ», агенту, являющемуся военнослужащим армии Путина в Донецкой области, удалось выяснить — российский генералитет отдал приказ артиллерийским подразделениям прибегать к использованию различного гражданского автотранспорта для подвоза боеприпасов.

Как стало известно, в соответствии с вышеописанным приказом, «освободителям» запрещается надевать российскую военную форму и скрывать знаки отличия для маскировки под местное население. Также, оккупанты намереваются перемещать по 10 снарядов на легковых авто, в прицепах или микроавтобусах.

В «АТЕШ» подчеркнули — подобные действия «второй армии мира» грубо нарушают Женевскую конвенции и правила ведения войны, а также являются очередным преступлением российско-оккупационных войск, поскольку не только подвергают опасности гражданских украинцев, но и послужат инструментарием для провокаций, направленным на обвинение Сил обороны нашей страны.

Ранее мы писали о том, что в ВСУ объясняли, почему армия Путина «притихла» на Купянском направлении.