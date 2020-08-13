Украина согласовала с ОБСЕ список для обмена пленными

Политика
Христина Качоровська0
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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Украина передала ОБСЕ список пенных, которых хочет вернуть с оккупированных территорий и РФ во время будущего обмена.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото — delo.ua

Об этом передает «НБН» ссылаясь на брифинг главы государства:

«ОБСЕ посмотрели наш список и утвердили его. В нем около сотни людей, которых мы хотим вернуть. Теперь ждем, когда та сторона передаст свой список. Далее ОБСЕ вместе с нами и Россией определит дату обмена пленными».

Напомним, ранее мы писали, что в ОП анонсировали новый обмен пленными.


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