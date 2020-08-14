Перемирие на Донбассе под угрозой: Пушилин выступил с заявлением

Главарь так называемой «ДНР» Денис Пушилин заявил, что действия ВСУ на линии соприкосновения, якобы ставят под угрозу режим перемирия на Донбассе.

Об этом сообщают информационные ресурсы ОРДО, передает НБН.

«Главарь» непризнанной «республики» заявил, что ВСУ используют режим тишины на Донбассе якобы для укрепления своих позиций. По его словам, украинские военнослужащие пытаются продвинуть свои позиции, а также «осуществляют провокационные действия» — рытье траншей и запуск беспилотников. Все это, по его словам, ставит под угрозу режим тишины в зоне боевых действий на Донбассе.

«Это демонстрирует явно не мирные намерения», — заявил главарь непризнанной «республики».

По этому поводу главарь террористов решил обратиться к международному сообществу. В своем обращении Пушилин призвал международное сообщество «принять все возможные меры и способы, чтобы повлиять на Киев».

По словам Пушилина, представители НВФ соблюдают согласованный в Минске пакет дополнительных мер по контролю за перемирием. Кроме того, главарь террористов пригрозил ВСУ. Он заявил, что подконтрольные РФ НВФ «в любой момент готовы отреагировать в целях защиты населения «ДНР»».

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