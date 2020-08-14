В «Слуге народа» требуют распустить общественный совет при Минюсте, который рекомендовал запретить «ОПЗЖ»и «Партию Шария»

С требование распустить общественный совет к главе Минюста обратился нардеп от пропрезидентскй партии Александр Качура.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «Бабель«.

Качура отправил обращение министру Денису Малюське, с требованием распустить общественный совет при Минюсте. Причина роспуска — рекомендация последних запретить в Украине политсилы «ОПЗЖ» и «Партию Шария».

У себя в Telegram Качура написал, что рекомендации общественного совета основаны лишь на политике и не имеют под собой больше никаких аргументов:

«В общественный совет при Мюнюсте должны входить профессионалы, а не профаны с улицы. Они не могут политчиески преследовать партии, которые являются оппонентами для них. Когда я входил в общественный совет, то мы не разрешали себе подобных решений».

Напомним, ранее мы писали, чем Зеленскому выгоден запрет «ОПЗЖ» и «Партии Шария».