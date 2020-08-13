Запрет «ОПЗЖ» и партии Шария: Голобуцкий рассказал, чем это выгодно Зеленскому

Если в ближайшее время партия «ОПЗЖ» и партия Анатолия Шария будут запрещены на территории Украины, то политическая сила президента Зеленского «Слуга народа» сможет получить огромную поддержку на Востоке и Юге Украины на местных выборах. Так считает политтехнолог Алексей Голобуцкий.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Telegram-канал Алексея Голобуцкого.

Запрет на территории Украины деятельности политсилы «ОПЗЖ» и партии Шария, позволит «Слуге народа» вернуть поддержку избирателей на Востоке и Юге страны. По словам политтехнолога, Алексея Голобуцкого, это уникальная возможность для главы государства Зеленского и его политической силы.

Он отметил, что рейтинги «ОПЗЖ» и партии Шария продолжают расти на Юго-Востоке страны. Поэтому здесь у «Слуг народа» на местных выборах мало шансов. Кроме того, по словам политтехнолога, партия власти полностью потеряла поддержку на Западе страны.

«Запрет «ОПЗЖ» и партии Шария может стать идеальным решением проблем власти. Если Министерство юстиции просто юридически ликвидирует основных конкурентов «Слуг» на Востоке и на Юге, то президентская партия, однозначно, одержит победу в этих регионах», — заявил политтехнолог.

Напоследок Голобуцкий добавил, что решение о запрете «ОПЗЖ» и партии Шария будет очень полезно для украинского общества и для сохранения национального суверенитета.

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