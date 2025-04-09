Как информирует «НБН» со ссылкой на распоряжение № 400, опубликованное на официальной странице Кабмина, документ, предусматривающий использование природных ресурсов Украины, будут разрабатывать эксперты по управлению госдолгом/внешними заимствованиями и юристы ключевых международных компаний, на что правительством дан срок до 15 апреля.

Также, планируется проведение подготовки к обоснованию переговорной позиции Украины при заключении «Соглашения о создании Инвестфонда восстановления» страны.

На подобные цели, Кабмин выделит 113 млн гривен (2,8 млн долларов США) из резервного фонда госбюджета, определив статью расходов как консультационные услуги для подготовки проекта соглашения.

При этом, Минэкономики получит 59 млн гривен, а Минюст — 54,005 млн гривен, что позволит защитить национальные интересы Украины с учетом специфики норм законодательства разных стран.

Ранее мы писали о том, что инвесторы обновляли прогноз относительно курса гривны к доллару в ближайшие месяцы.