Власть пытается усидеть на двух стульях – Андрей Смолий возмущен молчанием Зеленского по поводу ситуации в РБ

В Республике Беларусь начался шестой день протестов. Общественный деятель, юрист-международник Андрей Смолий возмущен, что президент Украины Владимир Зеленский по этому поводу молчит.

Об этом Андрей Смолий пишет в своем Telegram-канале, сообщает НБН.

«Шестой день в Беларуси продолжаются акции протеста. Людей избивают, убивают, калечат, а Зеленский молчит», — заявил Смолий.

Общественный деятель отметил, что свои требования к президенту РБ уже озвучили США, Германия, Польша, Эстония и другие страны. Вот, только молчит, по его словам, Украина.

«Понятно, что Зеленский де-факто поддерживал Лукашенко и во многом старался быть похожим на него», — заявил Смолий.

Эксперт назвал «моральным дном» молчание президента по поводу преступлений против людей в соседней стране.

«Власть Зеленского пытается усидеть на двух стульях: рассказывать о евроинтеграции и поддерживать «русский мир»», — заявил общественный деятель.

Эксперт считает, что молчание главы государства негативно сказывается на имидже страны. По его словам, Украина в глазах международного сообщества выглядит, как слабое государство, без позиции.

Ранее мы сообщали, что в МИД Украины надеются на стабилизацию ситуации в РБ.