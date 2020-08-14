ТКГ в Минске: в украинском МИД надеются на стабилизацию ситуацию в Беларуси

Министр Дмитрий Кулеба, накануне встречи делегаций ТКГ, выразил надежду, что менять площадку для переговоров не придется.

Об этом чиновник поведал в интервью «UA: Украинское радио«, пишет «НБН«.

По словам Кулебы, перенести место переговоров из Минска в какую-то другую страну вполне возможно. Но, всё же, он надеется, что ситуация в соседней стране стабилизируется и искать новую площадку для переговоров искать не придется:

«Ну площадку для переговоров можно поменять, это такое. Но мы надеемся, что ситуация в Республике Беларусь стабилизируется и Минский процесс продолжиться. В любом случае, важно не то, где проходят переговоры, а как они проходят».

Министр добавил, что так как пандемия коронавируса в мире закончиться явно не скоро, ближайшие переговоры в Минском формате будут проходить не в Минске, а в режиме онлайн-переговоров.

Напомним, ранее мы писали, что переговоры ТКГ пройдут 18 августа.