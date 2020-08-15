В ЦИК заявили о давлении со стороны Андрея Ермака: в ОПУ всё отрицают

Глава Центризбиркома Украины Олег Диденко подтвердил, что на Банковой добиваются отставки его и ещё нескольких сотрудников ЦИК.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «УП«.

В комментарии изданию он подтвердил появившеюся накануне информацию от СМИ о том, что глава ОП давит на ЦИК:

«В СМИ была информация о том, что Андрей Ермак недоволен тем, что я возглавляю ЦИК. Я не могу это подтвердить или опровергнуть, так как лично не встречался с господином Ермаком».

В то же время, отметил Диденко, информация из СМИ о том, что Ермак требует его отставки немного отвечает действительности:

«Я могу лишь сказать, что люди, близкие к Офису президента, рекомендовали мне уволиться из ЦИК по собственному желанию и «прихватить» с собой ещё 4 членов Комиссии. Также были намеки о негативных последствиях, если я откажусь».

Но вот в Офисе президента полностью опровергают информацию о том, что была встреча Ермака с членами ЦИК:

«Может просто проверить — встреч не было. Ни в Офисе президента, ни в любом другом месте Андрей Ермак не встречался с членами ЦИК Украины. Никто не пытался вмешаться в работу Центризбиркома. Вас обманывают».

Напомним, ранее мы сообщали, что Ермак готовит замену Авакову.