Ситуация в Беларуси может помочь Украине возобновить территориальную целостность — Рефат Чубаров

Глава Меджлиса Крымскотатарского народа прокомментировал звонок Лукашенко к Путину. Чубаров уверен, что президент Беларуси явно просил помощи в подавлении протестов.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на Facebook Рефата Чубарова.

«Нет сомнений, что Лукашенко просил у Путина помощи для подавления народных протестов. И Путин не может отказать в помощи… Хотя, в то же время, помогать тоже опасно, потому что очаг протестов может перекинуться и на России. Не сегодня… Но и завтра уже близко».

По словам Чубарова, если сейчас Путин начнет вводить свои войска на территорию Беларуси, то это приведет к ещё большему кризису между РФ и международными партнерами.

Но такое развитие событий может стать выигрышным для Украины. В частности, может помочь вернуть под контроль Украины оккупированные территории — Донбасс и Крым:

«Украина уже должна готовиться к такой ситуации и предложить Евросоюзу, США, Канаде и Великобритании пакет новых санкций в отношении России. В частности, вынудить Кремль придерживаться международного права и вывести свои войска с украинской земли».

Напомним, ранее Чубаров рассказал, возможно ли полномасштабное вторжение России в Украину.