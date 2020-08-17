Мы еще увидим развал России – Азаров внезапно признался, как на самом деле обстоят дела в РФ

Политика
Родион Власов0
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Бывший премьер Украины Николай Азаров сообщил о том, что удалось узнать сотрудникам СНБО, и как, по его мнению, Россия сейчас справляется со своими трудностями. В очередной раз экс-премьер отличился одиозным заявлением по отношению к Украине.

Николай Азаров
Николай Азаров. Фото – Verelq.am

Данная информация была представлена самим Азаровым на его страничке в «Твиттере», передает «НБН».

«Данилов, который находится на должности секретаря СНБО, сказал, что мы еще увидим развал России. В качестве доказательства он привел в пример тот факт, что эта страна сейчас находится в тяжелом положении. У РФ есть то, чего нет у Украины. Речь идет о стратегии, которая направлена на установление стабильности посредством использования всех доступных ресурсов, находящихся внутри страны», — сообщил Азаров.

Мнения пользователей соцсетей разделились на этот счет. Были те, кто поддержал высказывания Азарова, однако нашлись и те люди, которые раскритиковали премьера.

Напомним, Ярош объединяется с Порошенко: командир УДА раскрыл, к чему готовятся правые силы в Украине.


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