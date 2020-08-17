Ярош объединяется с Порошенко: командир УДА раскрыл, к чему готовятся правые силы в Украине

Бывший лидер «Правого Сектора» и нынешний командир УДА Дмитрий Ярош призвал к тому, чтобы националисты и все, кому небезразлична судьба Украины, объединялись с Порошенко и «Европейской солидарностью».

Об этой информации сообщил «Обозреватель», передает «НБН».

Отмечается, что недавно в центре Днепра состоялась акция против реванша Кремля в Украине. Именно там Ярош сказал свои слова в пользу бывшего президента страны и его фракции в ВРУ.

«Я хочу поддержать все процессы, которые объединяют людей. В связи с этим, как я могу заметить, «Европейская Солидарность» здесь является рейтинговой силой. Было бы логично, чтобы люди из разных сфер приобщались к этой силе. В данный момент делиться нельзя», — сказал экс-лидер «Правого сектора».

Затем он сообщил, что понимает всю специфику местных выборов, которые должны отобразить разные политические предпочтения украинцев. Однако, как он заявил, в данный момент вся эта специфика не должна мешать противодействию против тотального популизма.

«Мы однозначно выступаем за объединение. Это точно!», — сообщил в конце Ярош.

Таким образом Ярош продемонстрировал желание объединяться с Порошенко для того, чтобы противодействовать руке Кремля в Украине. Более того, он призвал к этому не только своих сторонников, но и всех, кто хочет лучшего стране.

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