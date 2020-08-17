Зеленский пригрозил Лукашенко: у президента Украины сообщили, как закончит белорусский лидер

В ОП сообщили, что Александр Лукашенко принялся устраивать провокации, заявляя, что Украина, Латвия, Литва и Польша проводят новые выборы на территории Республики Беларусь. У Зеленского на этот счет сказали, что такие высказывания обернутся для президента РБ полным отсутствием доверия на международной арене.

Об этой информации сообщила «Лига.Новости», передает «НБН».

«На днях в Минске почти на официальном уровне прозвучало, что Украина якобы призывает к проведению новых выборов в Беларуси. Это ложь и провокация, а кроме того, еще сознательное нагнетание», — сообщили в самом начале сотрудники ОП.

После этого Владимир Зеленский и его эксперты подчеркнули, что Украина уважает суверенитет и политические границы каждой нации во всем мире. По их словам, Украина никогда не будет вмешиваться в решение вопросов касательно выборов.

«Ссылаясь на ряд стран, которые якобы хотят вмешаться в выборы, Лукашенко не заглушит голоса своих граждан. Если доверия нет, а его, в самом деле, нет, то такие заявления только усугубят ситуацию. Александр Лукашенко рискует потерять еще больше доверия. К этому все ведет», — сообщили у Зеленского.

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