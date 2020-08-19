Их можно понять — Витольд Фокин оправдал аннексию Крыма Россией

В интернете стали распространять видео, на котором новый участник украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин оправдывает действия Кремля в Крыму.

Об этом передает «НБН«.

Видео вышло в эфир 5 марта 2020 года. На нем Фокин, в интервью Дмитрию Гордону на телеканале «112 Украина», говорит, что РФ вынуждена была аннексировать украинский полуостров:

«Моя версия, она очень серьезная, такова: почему американцы вошли в Средиземное море, прошли через Дарданеллы и Босфор? Я думаю, если бы тогда Россия не захватила Крым, то, большая вероятность, что они бы потеряли его навсегда. Потому что на полуостров пришли бы американцы. А Россию можно понять, у них же там флот».

Привіт. це пан Фокін. Новий перемовник по Донбасу від України Gepostet von Примаченко Віктор am Dienstag, 18. August 2020

Напомним, ранее мы писали, что Зеленский официально назначил Фокина в ТКГ.